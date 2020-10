Rudy: „Thema Hoffenheim war abgehakt“

Für Sebastian Rudy zeichnete sich eine erneute Rückkehr zur TSG Hoffenheim bis zuletzt nicht ab. „Das Thema Hoffenheim war abgehakt“, sagt die Leihgabe des FC Schalke 04 im ‚kicker‘, „es gab zwar viele Gespräche, aber zunächst keine Möglichkeit. Dann muss man das abhaken, sich mit der neuen Aufgabe beschäftigen und nicht irgendwelchen Dingen nachtrauern.“

Der Transfer am Deadline Day sei dann „sehr, sehr kurzfristig am Sonntagnachmittag“ eingeleitet worden. Rudy wurde, wie bereits in der Spielzeit 2019/20, für eine Saison an die Sinsheimer ausgeliehen. Eine Kaufoption für den 30-jährigen Allrounder konnte sich die TSG ebenfalls sichern. Auf Schalke läuft Rudys Vertrag noch bis 2022.