Rolfes kontert Hoeneß

Simon Rolfes will die Aussagen von Uli Hoeneß, Bayer Leverkusen hatte mit der Transferplanung im Sommer Glück, nicht stehen lassen. Natürlich brauche man ein bisschen Glück, „aber Glück ist nicht Zufall“, so Rolfes bei ‚Sport1‘. Hoeneß hatte zuvor gesagt, der Tabellenführer habe „ein bisschen Glück gehabt mit ihren Transfers. Den Boniface haben alle anderen nicht gesehen. Und den Grimaldo kannte davor auch kein Mensch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayers Geschäftsführer Sport meint nun: „Leider war es nicht so, dass es keine Konkurrenz gab. Bei Grimaldo war uns klar, dass wir im Sommer die Chance haben. Wir hatten ihn schon länger auf dem Schirm, ich war 2019 schon in Lissabon und habe mir ein Spiel angeschaut.“ Grimaldo war im Somemr ablösefrei von Benfica Lissabon nach Leverkusen gekommen. Auf der linken Seite überragt der Spanier mit 22 Scorerpunkten (zehn Tore, elf Assists) in 30 Pflichtspielen – auch beim 3:0 gegen Bayern traf Grimaldo am Samstagabend ins Schwarze.