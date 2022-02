Diego Costa in Mainz angeboten

Der Name Diego Costa (33) fiel in der abgelaufenen Transferperiode im Zusammenhang mit dem 1. FSV Mainz 05. Wie die ‚Bild‘ berichtet, trat ein Spielerberater per WhatsApp an einen Scout der Mainzer heran und offerierte ein Vier-Augen-Gespräch mit Costa. Rund vier Millionen Euro soll der Routinier für seine Dienste gefordert haben, bei eineinhalb Jahren Vertragslänge.

Unter der Anzeige geht's weiter

Letztlich blieb das Ansinnen des Spielerberaters jedoch ohne Erfolg, zu Sportvorstand Christian Heidel sowie Sportdirektor Martin Schmidt drang Vorgeschlagenes nicht durch: „Das sogenannte Angebot hätte ich aber auch nicht ernst genommen, solche bekommen wir öfter mal. Das sind meistens Leute, die gar nichts direkt mit dem jeweiligen Spieler zu tun haben. Erst wenn man Interesse zeigt, versuchen sie dann über den eigentlichen Berater oder den Spieler aktiv zu werden“, erörtert Heidel gegenüber der Boulevardzeitung. Aktuell ist der spanische Stürmer vereinslos.