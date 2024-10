Balotelli-Gerüchte werden heißer

Mario Balotelli könnte zeitnah in den Profifußball zurückkehren. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ hat der FC Genua den Kontakt mit dem aktuell vereinslosen Stürmer intensiviert. Trainer Alberto Gilardino habe sein grundsätzliches Einverständnis für eine Verpflichtung gegeben, „weißer Rauch“ sei zeitnah zu erwarten.

Der inzwischen 34-jährige Balotelli, bis Ende Juni beim türkischen Klub Adana Demirspor unter Vertrag, kann sich sehr gut vorstellen, in Italiens erste Liga zurückzukehren. Letztmals war das Enfant terrible in der Saison 2019/2020 in der Serie A aktiv – damals im Trikot von Brescia Calcio.