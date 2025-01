Schalke bindet Offensivtalent Gulasi

Der FC Schalke 04 stellt eine weitere Weiche für die Zukunft. Wie die Knappen offiziell mitteilen, hat der Klub Offensivtalent Ayman Gulasi mit einem Profivertrag ausgestattet. „Ayman hat sich sehr gut in Deutschland eingefunden und entwickelt sich unter Cheftrainer Norbert Elgert in der U19 hervorragend weiter. Er bringt einen guten Antritt, spielerische Qualitäten und Torgefahr in das Spiel ein, weiß aber auch genau, wo er sich noch weiterentwickeln muss. Dabei wollen wir Ayman helfen“, lässt sich Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede, zitieren. Der neue Vertrag des türkischen U20-Nationalspielers läuft bis 2028.

Gulasi war im Sommer von der Bulls FC Academy in Australien verpflichtet worden. Neben der türkischen besitzt der in Sydney geborene offensive Mittelfeldspieler auch die australische Staatsbürgerschaft. In der Hinrunde absolvierte Gulasi 15 Partien für die U19 der Knappen, in denen er fünf Treffer erzielte und ein Tor vorbereitete.