Bericht: Olmo für Bayern kein Thema

Der FC Bayern beschäftigt sich nicht mit einer potenziellen Verpflichtung von Dani Olmo. Wie die ‚Bild‘ berichtet, spielt der 26-Jährige entgegen anderslautender Gerüchte in den gegenwärtigen Transferplanungen des deutschen Rekordmeisters keine Rolle. Da der FC Barcelona den Spanier nicht rechtzeitig für den Spielbetrieb in La Liga registrieren konnte, wäre Olmo aufgrund einer Sonderklausel in seinem Vertrag dem Vernehmen nach ablösefrei zu haben. Die Münchner gehen jedoch davon aus, dass Barça doch noch über Umwege eine Spielberechtigung für Olmo erwirken kann.

Darüber hinaus seien in diesem Winter „keine Veränderungen im Kader – speziell nicht dieser Preisklasse oder Spielstärke – geplant“, wie es in dem Bericht heißt. Mit Jamal Musiala ist der FCB zudem auf der Position des Spielmachers bereits bestens besetzt. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Olmo in München ein Thema ist, da der Berater des Europameisters ein gutes Verhältnis zu Bayerns Sportdirektor Max Eberl pflegt, das aus Leipziger Zeiten herrührt.