Raya lehnte zwei Angebote von Brentford ab

Die Zeit von David Raya als Torhüter des FC Brentford scheint sich dem Ende zuzuneigen. Wie der 27-jährige Spanier gegenüber ‚The Athletic‘ bestätigt, hatte er zweimal die Möglichkeit, bei den Bees zu verlängern: „Ich habe zwei Verträge abgelehnt, einen im letzten Jahr und einen im Januar.“ Allerdings waren dies „nicht die Angebote, die wir gesucht haben“, so der formstarke Keeper.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2024 steht Raya in Brentford noch unter Vertrag. „Ich habe hier einen Vertrag, also bin ich bereit, ihn zu erfüllen, aber man weiß nie, was im Sommer passieren wird“, erklärt Raya dahingehend. Mit dem FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United sind offenbar gleich drei Schwergewichte aus der Premier League an Raya interessiert. Ob es ihn zu einem größeren Klub zieht, lässt er aber bewusst offen: „Vielleicht will der Verein verkaufen, vielleicht auch nicht. Vielleicht will ich bleiben. Ich möchte mich auf den Fußball konzentrieren und sehen, was passiert.“

Lese-Tipp

„Mündliche Einigung“: Páez-Wechsel zu Chelsea wohl besiegelt