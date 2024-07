Everton: O’Brien im Medizincheck

Der FC Everton dürfte in Kürze Jake O’Brien (23) als Neuzugang für die Defensive präsentieren. ‚Sky Sports‘ zufolge absolviert der irische Innenverteidiger am heutigen Montag den obligatorischen Medizincheck. Als Ablöse gehen rund 20 Millionen Euro an Olympique Lyon.

Die Toffees können sich auf einen resolut verteidigenden und obendrein torgefährlichen Abwehrmann freuen. In der vergangenen Saison erzielte O’Brien vier Tore und gab zwei Vorlagen für OL. Vor einem Jahr war die 1,97-Kante gegen eine Ablöse von einer Million Euro von Crystal Palace nach Frankreich gewechselt.