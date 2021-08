Crystal Palace schnappt sich Édouard

Odsonne Édouard verlässt Celtic Glasgow und geht künftig für Crystal Palace auf Torejagd. Wie die Eagles offiziell bekanntgeben, unterschreibt der französische Angreifer einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme wird auf 14 Millionen Euro taxiert.

In der vergangenen Saison gelangen dem 23-jährigen Stürmer in 40 Pflichtspielen 22 Treffer und sechs Assists für die Schotten. Vor seinem Engagement bei Celtic spielte Edouard in Frankreich für den FC Toulouse.