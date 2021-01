BVB überrollt RB | Die Noten zum Topspiel

Die Rollen waren zu Beginn der Partie klar verteilt: Während RB um Spielkontrolle bemüht war, wollten die Gäste aus Dortmund zunächst vor allem sicher stehen – beide Pläne gingen auf. Die Leipziger ließen den Ball zirkulieren, ohne wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Die Schwarz-Gelben präsentierten sich ihrerseits bei eigenem Ballbesitz auffallend ideenlos und kamen auch bei Kontersituation kaum in die Nähe des gegnerischen Kastens. Bis zum Pausentee kam der BVB besser in die Partie, Chancen waren aber auf beiden Seiten Mangelware.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Dortmunder konnten den Schwung in die zweite Hälfte mitnehmen und wurden klarer in ihren Aktionen. Folgerichtig ging Schwarz-Gelb mit dem ersten richtigen Angriff überhaupt durch Jadon Sancho in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken agierte der Vizemeister souveräner und sicherer. Vor allem für Torschütze Sancho war der zweite Bundesliga-Treffer im zweiten Spiel 2021 ein klarer Brustlöser. So war es auch der Engländer, der den zweiten Treffer durch Haaland vorbereitete. Der omnipräsente Torstürmer machte mit dem 3:0 nach erneut traumhafter Vorarbeit von Reus den Deckel drauf.

Torfolge

0:1 Sancho (55.): Mit dem ersten Torschuss fällt das Tor. Nach einem Einwurf spielen Reus und Haaland Doppelpass. Der Norweger ist auf und davon und spielt im Sechzehner zurück zu Reus, der traumhaft per Hacke zum mitgelaufenen Sancho weiterleitet. Der trifft trocken ins kurze Eck.

0:2 Haaland (71.): Haaland tankt sich durchs Zentrum, behauptet den Ball und spielt links raus. Dort kommt der Ball nach einer feinen Kombination zu Sancho. Der Engländer schaut kurz und flankt an den langen Pfosten, wo sich Haaland reinwirft und per Kopf trifft.

0:3 Haaland (84.): Der Norweger erzielt auch den dritten Treffer und macht so den Deckel drauf. Reus kommt durch die Mitte und spielt genau im richtigen Moment steil auf Haaland. Der umkurvt Gulásci und schiebt ins leere Tor ein.

1:3 Sörloth (90.): Ebenfalls ein Norweger besorgt den Ehrentreffer für RB. Nach einer Flanke von Angeliño scheiterte der eingewechselte Sörloth zunächst am starken Bürki. Den Nachschuss schweißt er aber unter den Querbalken. Der erste Bundesliga-Treffer des Sommerneuzugangs.

Die Noten für RB Leipzig

Eingewechselt:

61‘ Sörloth (3,5) für Forsberg

61‘ Klostermann (4,5) für Sabitzer

71‘ Hwang für Haidara

71‘ Samardzic für Poulsen

Die Noten für Borussia Dortmund

Eingewechselt:

30‘ Can (2) für Witsel

69‘ Zagadou für Delaney

85‘ Tigges für Sancho

85‘ Brandt für Reus