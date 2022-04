Rutter erläutert Hoffenheim-Wechsel

Georginio Rutter hat erklärt, warum er sich für seinen Transfer zur TSG Hoffenheim entschieden hat. „Die sportliche Perspektive hat mich einfach überzeugt. Nach der ersten Kontaktaufnahme habe ich mir ein paar Spiele angeschaut und gesagt ‚Ja, warum soll ich es denn nicht tun?‘. Ich wollte bewusst für einen im Vergleich etwas kleineren Klub spielen, damit ich auch wirklich regelmäßig spielen kann“, erklärt der 19-jährige Franzose im Interview mit Vereinsmedien von 1899.

Der Stürmer fährt fort: „Einsatzzeit und sportliche Perspektive sind mir wichtiger, als bei einem Klub nur auf der Bank zu sitzen. Und dann liefen die Gespräche mit den Verantwortlichen so gut, dass ich sofort nach Hoffenheim wollte.“ Rutter war Anfang 2021 von Stade Rennes nach Hoffenheim gewechselt. In der aktuellen Spielzeit stand er in jedem Pflichtspiel der Kraichgauer auf dem Platz. Sechs Tore und fünf Vorlage stehen dabei zu Buche.