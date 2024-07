Knoche nach Nürnberg

https://www.fcn.de/news/artikel/robin-knoche-entscheidet-sich-fuer-den-club/

Robin Knoche entscheidet sich für den Club

Diese Unterschrift ist ein starkes Zeichen und Bekenntnis für den Verein: Innenverteidiger Robin Knoche wechselt von Union Berlin an den Valznerweiher. Der 32-Jährige verzeichnet über 300 Einsätze in der Bundesliga in seiner Vita, lief zudem in der Europa und Conference League sowie der Champions League auf.