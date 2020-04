Medien: Roma nimmt Kontakt zu Götze auf

Fährten zu Bayer Leverkusen und Hertha BSC verliefen im Sand. Der ‚Corriere dello Sport‘ bringt nun Borussia Mönchengladbach als neuen Klub für Mario Götze ins Spiel. Die Präferenz des 27-Jährigen ist aber klar: Götze will ins Ausland. Die heißere Spur führt nach Rom.

Wie die italienische Sporttageszeitung weiter berichtet, will die AS Rom den Weltmeister in die Ewige Stadt lotsen. Demnach hat Sportdirektor Gianluca Petrachi bereits Kontakt zu Götze aufgenommen, um ihn von einem Engagement bei den Giallorossi zu überzeugen.

Weitere Gespräche vereinbart

In den kommenden Wochen sollen weitere Gespräche zwischen den Römern, Götze und seinen Beratern folgen. Neben einem Verbleib in der Bundesliga soll der Angreifer auch einen Wechsel nach China oder die USA ablehnen. Ein Angebot aus Italien, das zu den Wunschzielen des 63-fachen Nationalspielers gehören soll, käme da gerade recht.

