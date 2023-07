Bundesliga-Duell um Gudmundsson?

Der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt aus Deutschland sowie der FC Turin und der FC Bologna aus Italien haben die Fühler nach Linksverteidiger Gabriel Gudmundsson ausgestreckt. Das berichtet der schwedische ‚Expressen‘.

Dem Boulevardblatt zufolge hofft der OSC Lille im Verkaufsfall auf eine Ablöse von umgerechnet knapp 8,4 Millionen Euro. Im Sommer 2021 überwiesen die Doggen dem FC Groningen für die Dienste des 24-Jährigen sechs Millionen Euro.

Bei Lille lief es für den Nationalspieler in puncto Scorer allerdings nicht besonders erfolgreich. In 54 Pflichtspielen war Gudmundsson lediglich an zwei Treffern direkt beteiligt. An den Ligue 1-Klub ist der Linksfuß noch bis 2026 gebunden.