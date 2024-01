Per Leihe: Brekalo kehrt nach Kroatien zurück

Josip Brekalo läuft ab sofort wieder in der kroatischen Liga auf. Hajduk Split hat die Verpflichtung des 25-jährigen Flügelspielers verkündet. Der ehemalige Wolfsburg-Profi kommt per Leihe vom AC Florenz und verstärkt die Mannschaft bis zum Saisonende.

In der Hinrunde kam Brekalo bei der Fiorentina nur spärlich zum Einsatz. Wettbewerbsübergreifend stehen zwar 18 Einsätze zu Buche, insgesamt aber nur 938 Spielminuten. In seiner Heimat will sich Brekalo für die Nationalmannschaft und die bevorstehende Europameisterschaft empfehlen.