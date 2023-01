PSG verkauft Sarabia nach England

Pablo Sarabia wird Paris St. Germain nach drei Jahren den Rücken kehren. Wie FT aus Frankreich erfuhr, geht es für den 30-Jährigen nach England zu den Wolverhampton Wanderers. An PSG überweisen die Wolves eine Sockelablöse von fünf Millionen Euro, inklusive Boni kann das Gesamtpaket auf sieben Millionen anwachsen. Der obligatorische Medizincheck soll Anfang nächster Woche absolviert werden.

Sarabia war 2019 vom FC Sevilla an die Seine gekommen, die vergangene Saison verbrachte er leihweise bei Sporting Lissabon. In 45 Partien für die Portugiesen gelangen ihm starke 31 Torbeteiligungen. Zurück in Paris wartete allerdings nur die Bank auf ihn. Nun geht es ein Jahr vor Vertragsende in die Premier League.

