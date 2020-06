United beschäftigt sich mit Sancho-Alternative

Manchester United beschäftigt sich mit Thiago Almada vom argentinischen Erstligisten Vélez Sarsfield als mögliche Alternative zu BVB-Akteur Jadon Sancho. Das berichten die ‚Manchester Evening News‘. Der 19-jährige Almada gilt als eines der größten Talente Argentiniens und hat einen rasanten Aufstieg hinter sich.

In der Offensive ist der 1,71 Meter große U20-Nationalspieler flexibel einsetzbar. Bis zur Corona-Pause gelangen ihm fünf Treffer und zwei Assists in 25 Spielen. Almadas Vertrag in bei Sarsfield gilt noch bis 2023. Sein Klub beharrt daher auf die 22 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel für das Ausnahmetalent. Auch Atlético Madrid befindet sich im Rennen um den jungen Offensivspieler.