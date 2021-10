Pollersbecks spätes Karriere-Highlight

2017 schien Julian Pollersbeck eine große Karriere bevorzustehen. Als frischgebackener U21-Europameister entschied sich der Torhüter damals für den Wechsel vom 1. FC Kaiserslautern zum Hamburger SV. In der Nachbetrachtung ein Fehler.

Zeitweise war Pollersbeck, der nicht immer mit größtem Eifer trainiert haben soll, nur die Nummer drei. 51 Mal lief er dennoch für den HSV auf, bevor er weiterzog. Im Sommer 2020 schloss sich der 1,95-Meter-Mann Olympique Lyon an.

Erstes Ligue 1-Spiel von Anfang an

Es sollte ziemlich genau ein Jahr dauern, bis Pollersbeck sein erstes Ligue 1-Spiel von Beginn an bestreiten durfte. Beim 2:0-Sieg gegen die AS Monaco am Samstag vertrat der 27-Jährige die gesperrte Stammkraft Anthony Lopes (31).

Und Pollersbeck machte seine Sache gut. Die FT-Partnerseite Foot Mercato bewertete den Auftritt mit sechs von zehn möglichen Punkten und urteilte: „Er war aufmerksam, sicher beim Herauslaufen und auch gut mit dem Ball am Fuß.“ Gegen harmlose Monegassen war Pollersbeck zweimal gegen Gelson Martins zur Stelle.

Zurück auf die Bank

Sein erstes Ligaspiel für die französische Top-Mannschaft war fraglos nochmal ein echtes Highlight für Pollersbeck, der sich mit seiner Rolle bei OL arrangiert hat. Lopes wird nach einem Spiel Sperre zwischen die Pfosten zurückkehren.

„Die Rollen sind klar verteilt. Ich habe ihm immer Support gegeben“, sagte Pollerbeck im Juni gegenüber ‚Transfermarkt.de‘. Es geht also zurück auf die Bank. Sein Highlight-Spiel für OL nimmt Pollersbeck aber niemand mehr.