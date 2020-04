Juventus verlängert mit Matuidi

Juventus Turin hat die einjährige Vertragsoption beim auslaufenden Kontrakt von Blaise Matuidi gezogen. Nach übereinstimmenden Medienberichten von ‚Goal.com‘ und ‚Sportmediaset‘ wird die Verlängerung im Finanzbericht der Alten Dame aufgeführt. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht noch aus.

Bereits im Februar deutete der 32-jährige Franzose an, dass Juve von der Option Gebrauch machen wird. Unter Maurizio Sarri ist der Linkfuß Stammspieler und stand in dieser Saison in 31 Pflichtspielen auf dem Platz. Derzeit steht Matuidi nach einem positiven Corona-Befund in häuslicher Quarantäne. Der Mittelfeldspieler zeigte allerdings keinerlei Symptome der Lungenerkrankung.