Barça: Klare Tendenz bei Lewandowski

Der FC Barcelona wird aller Voraussicht nach auch die nächste Saison mit Robert Lewandowski im Sturm bestreiten. Einem Bericht der katalanischen Fachzeitung ‚Sport‘ zufolge wird der polnische Stürmerstar auch in der nächsten Saison das Blaugrana-Trikot tragen, „sofern es keine große Überraschung gibt“.

In den vergangenen Monaten rankten sich vermehrt Gerüchte um Lewandowskis Zukunft. Doch der Ex-Münchner scheint nicht vorzuhaben, aus seinem bis 2026 gültigen Vertrag vorzeitig auszusteigen. Auch das Interesse saudi-arabischer Vereine, die mit etlichen Millionen locken, lasse ihn kalt.

Mit wettbewerbsübergreifend 20 Toren 39 Saisonspielen kommt Lewandowski nicht mehr ganz an die Quoten der Vorjahre heran – ein Hauptgrund für die jüngsten Spekulationen. Auf einem anderen Blatt steht, was im nächsten Jahr passiert. In diesem Zusammenhang kursierten in Spanien zuletzt Berichte, dass Barça dann Superstar Erling Haaland (23/Manchester City) als Lewandowski-Nachfolger verpflichten will.