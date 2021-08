Eintracht: Hauge bleibt bei Klassenerhalt

Eintracht Frankfurt kann fast schon langfristig mit Jens Petter Hauge (21) planen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, greift im kommenden Sommer eine Kaufpflicht, sofern die Adler nicht absteigen. Für sieben Millionen Euro Ablöse bleibt der Offensivspieler dann in der Mainmetropole.

Hauge soll in dem Fall einen Vierjahresvertrag in Frankfurt erhalten. Mit der Eintracht trifft der Norweger zum Bundesliga-Auftakt am morgigen Samstag (18:30 Uhr) auf Borussia Dortmund.