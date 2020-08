Werder: Beijmo auf dem Sprung

Felix Beijmo wird seine Zelte beim SV Werder Bremen wohl in Kürze wieder abbrechen. „In der Sache ist Bewegung, da dürfte im Laufe der nächsten Woche etwas passieren“, verriet Manager Frank Baumann am heutigen Sonntag am Rande des Testspiels gegen Eintracht Braunschweig (2:0) laut der ‚Deichstube‘.

Der 22-jährige Rechtsverteidiger hatte sich zuletzt selbst für eine erneute Leihe ausgesprochen: „Ich denke, das ist die beste Lösung für alle. Auch für den Klub, der mich ausleiht, und für Werder Bremen, dann weiß jeder, woran man ist.“ Gute Chancen auf den Zuschlag soll Malmö FF haben. Baumann dazu: „Es wäre keine Überraschung, wenn es in diese Richtung gehen würde.“