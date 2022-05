Übernimmt Weinzierl bei Hoffenheim?

Die TSG Hoffenheim befindet sich nach der Trennung von Sebastian Hoeneß auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Markus Weinzierl ein „heißer Kandidat“ bei den Kraichgauern.

Die TSG suche nach einem Trainer mit Bundesliga-Erfahrung – die bringt Weinzierl mit. Im deutschen Oberhaus coachte der 47-Jährige bereits Schalke 04, den VfB Stuttgart und zweimal den FC Augsburg.

Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FCA verlängerte er nun nicht mehr, wäre also ablösefrei zu haben. Schon in der Vergangenheit soll Weinzierl ein Thema bei Hoffenheim gewesen sein. Bei den Fuggerstädtern gelten unterdessen Enrico Maaßen (Borussia Dortmund II) und Gerhard Struber (New York Red Bulls) als mögliche Nachfolger.