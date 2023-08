Mainz gibt Burgzorg ab

Delano Burgzorg wechselt in die zweite englische Liga. Mainz 05 verleiht den 24-jährigen Stürmer für eine Saison an Huddersfield Town, auch eine Kaufoption ist Teil des Deals. In der vergangenen Saison kam Burgzorg wettbewerbsübergreifend nur auf 327 Einsatzminuten (drei Tore, ein Assist). Sein Vertrag bei den 05ern läuft bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Delano Burgzorg ist ein hoch veranlagter Spieler, und bei Huddersfield Town hat er die Möglichkeit auf mehr Einsatzzeiten, um sein großes Potenzial über regelmäßige Spielpraxis noch besser zu Tage zu fördern. Wir wünschen ihm für seine Zeit in England alles Gute“, sagt Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt.