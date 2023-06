Pulisic nach Frankreich?

Christian Pulisic steht bei etlichen Vereinen hoch im Kurs. Zu den Interessenten hat sich nach Informationen der ‚L’Équipe‘ nun auch Olympique Lyon hinzugesellt. Der französische Klub stehe in Kontakt mit den Beratern des Offensivspielers vom FC Chelsea. Pulisic ist noch bis 2024 an die Blues gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Zukunft an der Stamford Bridge besitzt der US-Amerikaner wohl nicht. Pulisic will gerne wechseln und Chelsea wird ihm keine Steine in den Weg legen. Wohin es den 24-Jährigen ziehen wird, steht aber aktuell noch in den Sternen. Neben Lyon strecken auch Inter Mailand, der AC Milan, die SSC Neapel, Galatasaray und Juventus Turin die Fühler aus.

Lese-Tipp

Anfrage für Bellingham-Nachfolger: Kommt ein Chelsea-Star zum BVB?