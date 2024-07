Braunschweig: Neuer Keeper trainiert schon mit

Torhüter Lennart Grill, eigentlich noch bei Union Berlin unter Vertrag, trainiert bei Eintracht Braunschweig mit. Der Verein teilt offiziell mit, dass der 25-Jährige im Trainingslager der Löwen angekommen ist und bereits an der Vormittagseinheit teilnehmen wird. Nach dem Abgang von Ron-Thorben Hoffmann zum Ligakonkurrenten Schalke 04 besteht Bedarf auf dieser Position.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grill spielte in der vergangenen Saison leihweise für den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. An den ersten 15 Spieltagen hütete er den Kasten, danach verlor er seinen Stammplatz. Gut möglich, dass Braunschweig die Verpflichtung des Schlussmanns in den kommenden Stunden final eintüten wird.