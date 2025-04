Union: Die Zahlen zum Burke-Deal

Union Berlin hat Oliver Burke offenbar auch mit finanziellen Argumenten von einem Wechsel in die Hauptstadt überzeugt. Laut der ‚Bild‘ verdient der Stürmer bei Union künftig 1,8 Millionen Euro pro Jahr. Bei seinem jetzigen Verein Werder Bremen wäre es in der kommenden Spielzeit nur rund die Hälfte gewesen. Burkes Arbeitspapier in Berlin läuft bis 2029.

Im Poker um den Schotten ziehen die Bremer nun endgültig den Kürzeren. Noch zu Saisonbeginn wollte man den 28-Jährigen loswerden, durch seine Leistungssteigerung in den vergangenen Monaten bemühte man sich an der Weser aber letztlich doch um einen Verbleib. Ein Vorhaben, das nicht von Erfolg gekrönt war.