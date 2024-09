Verletzungsschock: Real-Sorgen um Mbappé

Real Madrid muss in den kommenden Wochen auf Mittelstürmer Kylian Mbappé verzichten. Wie die Königlichen offiziell bekanntgeben, wurde bei dem 25-Jährigen eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel festgestellt, die den Franzosen in nächster Zeit zum Zuschauen zwingen wird. Mbappé wird mindestens im Derby gegen Atlético am Sonntag (21 Uhr) ausfallen, dem Vernehmen nach rechnet Real sogar mit einer dreiwöchigen Pause.

Mbappé zog sich die Blessur am Dienstag im Ligaspiel gegen Deportivo Alavés zu. Beim 3:2-Sieg musste er in der 80. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Youngster Arda Güler (19) aufs Feld. Zunächst war lediglich von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede, auch Trainer Carlo Ancelotti spielte die Auswechslung im Anschluss an die Partie herunter: „Mit Kylian ist alles gut, es gab kein echtes Problem.“ Eine genauere Untersuchung legte jedoch nun die Verletzung offen.