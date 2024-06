Feyenoord findet Slot-Nachfolger

Feyenoord Rotterdam wird in Kürze wohl einen neuen Cheftrainer präsentieren. Wie ‚Voetbal Primeur‘ berichtet, hat der niederländische Klub ein Angebot für Brian Priske bei Sparta Prag eingereicht. Mit dem Dänen selbst sei sich Feyenoord bereits einig. Der Wechsel könnte noch an diesem Wochenende final über die Bühne gehen.

Priske soll in Rotterdam das Erbe von Arne Slot antreten. Der 45-jährige Niederländer verlässt den Klub und heuert beim FC Liverpool an. Priske war vor seinem Engagement in Prag bei Royal Antwerpen und beim FC Midtjylland tätig.