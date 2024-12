Im zweiten Anlauf: Galatasaray will Pellegrini

Die Zukunft von Lorenzo Pellegrini könnte am Bosporus liegen. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass Galatasaray eine Anfrage bei der AS Rom für den 28-jährigen Italiener eingereicht hat. Ein konkretes Angebot liege noch nicht vor, allerdings sei eine Leihe ebenso wie ein permanenter Transfer vorstellbar. Zwischen Gala und der Roma sowie Gala und der Spielerseite besteht bereits Kontakt, so die italienische Tageszeitung.

Von Seiten des Istanbuler Traditionsklubs gibt es die Bereitschaft, bei einem Leihgeschäft das gesamte Gehalt von Pellegrini zu übernehmen. Dies liegt dem Bericht zufolge bei sechs Millionen Euro pro Jahr. Schon im vergangenen Sommer hatte Gala beim 36-fachen Nationalspieler und seinem Arbeitgeber angefragt, ein Wechsel kam bekanntlich aber nicht zustande. Bei einer Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch wurde auch Roma-Coach Claudio Rainieri zur Zukunft Pellegrinis befragt: „Ich weiß nicht, was er machen will. Ich habe mit ihm aus privater Sicht gesprochen, nicht aus vertraglicher Sicht, und das tue ich auch nicht.“ Pellegrinis Kontrakt in Rom läuft noch bis 2026.