Bochum: Interesse an Ibrahimoglu

Der VfL Bochum blickt auf der Suche nach neuen Verpflichtungen in die türkische Süper Lig. Nach FT-Informationen hat der Bundesligist Interesse an Melih Ibrahimoglu von Konyaspor. Auch Twente Entschede hat den 24-Jährigen im Blick, Ralf Rangnick soll den Mittefeldspieler bereits für die österreichische Nationalmannschaft auf dem Zettel haben.

Ibrahimoglu ist in Wien geboren und hat bei Rapid den Großteil seiner Jugend verbracht, ehe er über Heracles Almelo, Admira Wacker und KF Egnatia im vergangenen Sommer den Weg in die Türkei fand. Dort spielt er bei Konyaspor eine wichtige Rolle und absolvierte bereits 30 Partien in dieser Saison.