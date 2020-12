Verhandlungen starten: Jovic-Leihe im Winter?

Der AC Mailand wird einmal mehr als Abnehmer für den glücklosen Luka Jovic gehandelt. Dem serbischen ‚Mozzart Sport‘ zufolge reiste Fali Ramadani, der Berater des 22-jährigen Mittelstürmers, am heutigen Montag für Verhandlungen nach Mailand.

Den Beteiligten schwebe eine sechsmonatige Ausleihe ab Januar vor, eine Kaufoption will Real Madrid nicht zugestehen. Es seien keine einfachen Gespräche zu erwarten, dennoch stehen die Chancen auf eine Einigung laut ‚Mozzart Sport‘ gut.

Ibra-Vertretung gesucht

In Mailand sucht man eine Alternative zu Top-Torjäger Zlatan Ibrahimovic. Zehnmal traf der 39-Jährige in sechs Ligaspielen für den Tabellenführer der Serie A, seit Ende November fällt Ibra verletzt aus.

Jovics Frankfurter Ex-Teamkollege Ante Rebic (27) und Rafael Leão (21) sind keine klassischen Neuner, Lorenzo Colombo (18) noch zu unerprobt. Jovic, der schon im vergangenen Transferfenster bei den Rossoneri auf der Liste stand, könnte passen.

Im Sommer 2019 war er für 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Madrid gewechselt. Ein Deal, der sich bislang nicht ausgezahlt hat. An Karim Benzema (32) gibt es für den Serben in aller Regel kein Vorbeikommen, in bislang 32 Einsätzen für Real traf Jovic zweimal.