Smalling gibt Newcastle einen Korb

Newcastle United kann seine Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Manchester United-Profi Chris Smalling begraben. Laut der ‚Daily Mail‘ hat der 30-Jährige kein Interesse an einem Wechsel zu den Magpies. ‚Sky Sports‘ hatte am heutigen Sonntag berichtet, dass Smalling ganz oben auf der Wunschliste von Newcastle-Coach Steve Bruce steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Smalling präferiert nach wie vor einen Wechsel zur AS Rom, für die er auf Leihbasis bereits in der abgelaufenen Saison aktiv war (37 Pflichtspiele). Der Engländer, der bei United noch bis 2022 unter Vertrag steht, wäre für einen Wechsel in die ewige Stadt auch zu Gehaltseinbußen bereit. Ein großer Knackpunkt bleibt Manchesters Ablöseforderung von 20 Millionen Euro.