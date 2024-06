Hürzeler-Deal: Brighton überwindet nächste Hürde

Der Wechsel von St. Pauli-Erfolgscoach Fabian Hürzeler zu Brighton & Hove Albion schreitet weiter voran. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, konnten die Seagulls eine Arbeitserlaubnis für den gebürtigen Texaner einholen. Ein Punkt, der bisher als mögliches Hindernis im Raum stand. Noch muss sich der Premier League-Klub auf eine Ablöse mit St. Pauli einigen, eine Übereinkunft wird dem Bericht zufolge aber in Kürze erwartet. Im Gespräch sind bis zu zehn Millionen Euro.

Hürzeler könnte bei Brighton noch in dieser Woche offiziell als Nachfolger von Roberto De Zerbi vorgestellt werden. Der 31-Jährige wäre dann der jüngste Trainer der Premier League-Geschichte. Beim FC St. Pauli hatte Hürzeler im Winter 2022 übernommen und die Hamburger zunächst aus dem Abstiegskampf auf Platz fünf geführt. In dieser Saison folgte die Zweitligameisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Bundesliga.