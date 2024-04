Salzburg lockt Schalke-Talent

Der FC Schalke 04 könnte in Kürze ein vielversprechendes Talent verlieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt RB Salzburg konkretes Interesse an Tristan Osmani. Der 19-Jährige kam in der laufenden Saison 17 Mal für die U19 der Knappen zum Einsatz. Dem offensiven Mittelfeldspieler gelangen vier Tore und ein Assist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Infos haben zudem US Sassuolo und Benfica Lissabon die Fühler nach Osmani ausgestreckt. Dessen Vertrag endet im Sommer, dementsprechend könnte der österreichische U21-Nationalspieler (ein Länderspiel) ablösefrei wechseln. Sollte Osmani in dieser Saison aber noch für die Profis auf Schalke zum Einsatz kommen, verlängert sich sein Arbeitspapier um ein Jahr.