Ten Hag & United: Noch keine Entscheidung & viele Anforderungen

Bleibt er, geht er und wenn ja, wohin? Der Topf in der Gerüchteküche, in den der Name Erik ten Hag eingraviert ist, kocht zurzeit über. Nach viereinhalb erfolgreichen Jahren bei Ajax Amsterdam scheint die Amtszeit des 52-Jährigen zu enden. Der Transferpoker mit Manchester United ist besonders heiß. Von einer Einigung, von der jüngst berichtet wurde, kann aber offenbar noch keine Rede sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Informationen, die ich und einige andere etablierte Klubbeobachter haben, sind die, dass ten Hag noch keine Entscheidung getroffen hat“, so der niederländische Journalist Freek Jansen im Pak Schaal-Podcast von ‚Voetbal International‘ (zitiert via ‚Voetbal Primeur‘), „natürlich denkt er, dass Manchester United ein attraktiver Klub ist und er hat auch bereits mit dem Management gesprochen, aber ansonsten überlässt er es seinen Beratern.“

„Breite Palette von Anforderungen“

Ein Selbstläufer wird die Unterschrift bei United nicht, denn ten Hag hat offenbar klare Anforderungen an seinen neuen Klub: „Das Gesamtbild muss für ihn stimmen. Er weiß zu schätzen, was er bei Ajax hat, also wird er nicht einfach so gehen. Deshalb hat er eine breite Palette von Anforderungen an den neuen Verein, was United mit einschließt.“ Dazu gehören wohl auch Entscheidungskompetenzen in Transferfragen und der Kaderplanung.

Dennoch glaubt Jansen, dass den Red Devils die Verpflichtung von ten Hag gelingen kann: „Es wird zweifellos Kontakt zwischen seinem Management und United geben. Wenn alles gutgeht, wird er in der nächsten Saison nach England gehen. United ist in der Pole Position aber entschieden ist noch nichts.“