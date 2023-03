„Lukaku kehrt zu Chelsea zurück“

Inter Mailands Geschäftsführer Guiseppe Marotta hat das Wort zu Romelu Lukaku (29) ergriffen. „Die Leihe war auf eine Saison ausgelegt, also wird er am 30. Juni zum FC Chelsea zurückkehren“, so der Klubboss am Rande der Champions League-Partie beim FC Porto (0:0) gegenüber ‚Sky Italia‘. Was dann mit dem belgischen Stürmer passiert, werde man sehen.

An die Form seiner ersten Zeit bei den Nerazzurri konnte Lukaku nicht anknüpfen. In 18 Partien erzielte er magerer fünf Tore. Deshalb spricht wenig dafür, dass Inter auf eine Festverpflichtung hinarbeitet. Marotta: „Lukaku hat nicht die Fitness, die er braucht, um seinen besten Fußball zu spielen. Er ist immer noch nicht in Bestform oder der Spieler, den wir in den vergangenen Jahren gesehen haben.“

