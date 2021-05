Barça verpflichtet Agüero

Sergio Agüero wird in der kommenden Saison das Trikot des FC Barcelona überstreifen. Bei den Katalanen unterzeichnet der Angreifer nach offiziellen Angaben einen Vertrag bis 2023 mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Da sein Arbeitspapier bei Manchester City ausläuft, wechselt der Argentinier ablösefrei in die spanische La Liga.

Seit 2011 stürmte Agüero für die Citizens. In dieser Zeit sammelte der 32-Jährige zahlreiche Erfolge wie fünf Meistertitel, zehn nationale Pokale und eine Torjägerkanone.

Insgesamt lief der Rechtsfuß 390 Mal für die Skyblues auf, erzielte dabei 260 Treffer und legte 73 Tore seiner Teamkollegen direkt auf. Bevor er ab kommender Saison für Barça auf Tore- und Titeljagd geht, spielt er mit der argentinischen Nationalmannschaft bei der Copa America.