Denzel Dumfries wartet weiter darauf, dass sein Vertrag bei Inter Mailand verlängert wird. Wie der 28-Jährige in einem Interview mit Gianluca Di Marzio bestätigt, laufen die Verhandlungen zwischen seinem Berater und den Nerazzurri noch immer. Bisher gibt es jedoch nichts Unterschriftsreifes. „Inter ist wirklich ein großartiger Verein, in den ich mich verliebt habe. Die Leute und die Mannschaftskameraden sind wie eine Familie für mich. Wir haben schon lange über meine Vertragsverlängerung gesprochen, aber der Verein war in finanziellen Schwierigkeiten. Und jetzt hat der Klub bekanntlich den Besitzer gewechselt. Aber während der Europameisterschaft oder vielleicht auch danach werden wir sehen, was passiert“, so der niederländische Nationalspieler.

Dumfries‘ Vertrag in Mailand läuft Ende Juni aus. Interessenten an dem Rechtsverteidiger soll es vor allem in der Premier League geben. Diese sei für den Rechtsfuß immer ein Traumziel gewesen: „Es ist kein Geheimnis, dass ich gerne in der Premier League spielen würde, ich liebe diese Liga und mein Spielstil passt zum englischen Fußball.“ Dennoch gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur ein Ziel. „Es ist ein Segen Gottes, dass ich für Inter spielen kann, wo ich in drei Jahren sechs Trophäen gewonnen habe. Wie ich schon sagte, ist dies meine Heimat, und meine Familie ist in Mailand glücklich. Ich könnte Inter niemals verlassen, nur um mir einen Traum zu erfüllen. Mein Blut ist nerazzurro“, so Dumfries.