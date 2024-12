Liverpool-Flop Chiesa zurück nach Italien?

Die SSC Neapel wirft ein Auge auf Außenstürmer Federico Chiesa (27) vom FC Liverpool. Laut ‚La Repubblica‘ möchte Napoli den Italiener nach Süditalien lotsen, sollte Khvicha Kvaratskhelia (23) den Verein im kommenden Sommer verlassen. Chiesa könnte auch die Kaderbreite verstärken, da Napoli nach einem schwachen Jahr wieder Aussichten auf das internationale Geschäft hat. In England ist der Europameister von 2021 seit seinem Sommerwechsel bis dato kaum zum Einsatz gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool-Coach Arne Slot (46) begründet Chiesas Situation mit langwieriger Eingewöhnung: „Federico hat die gesamte Saisonvorbereitung verpasst und ist dann in eine Meisterschaft eingestiegen, in der die Intensität höher sein könnte als in der Serie A. Das macht es für ihn schwierig, den notwendigen Schritt zu machen, um das Intensitätsniveau des Rests der Mannschaft zu erreichen.“ Für eine verhältnismäßig geringe Ablöse von zwölf Millionen Euro war Chiesa im Sommer gekommen, seitdem sammelte er wettbewerbsübergreifend lediglich 78 Einsatzminuten.