Davis bis 2023 Wolves-Trainer

Die Wolverhampton Wanderers haben die stockende Suche nach einem Ersatz für ihren entlassenen Trainer Bruno Lage vorerst aufgeschoben. Bis 2023 soll weiterhin Interimstrainer Steve Davis, zuvor für die U18 verantwortlich, an der Seitenlinie stehen. Der 57-jährige Engländer coacht die Wolves seit drei Spielen, holte dabei einen Sieg und musste zwei Niederlagen einstecken.

Vereinsboss Jeff Shi erklärt: „Wir haben volles Vertrauen in ihre Fähigkeiten und ihre Führungsqualitäten, ihre Aufgaben bis zur WM-Pause und zum neuen Jahr weiterzuführen. Wir haben nicht vor, unsere Suche nach einem neuen Cheftrainer zu überstürzen und werden in keiner Weise unseren Ansatz gefährden, die Person zu ernennen, von der wir glauben, dass sie perfekt zu unserem Verein, unserem Kader und der Rolle des Cheftrainers bei den Wolves passt.“

