FC Bayern: Lewandowski fit für Barça

Robert Lewandowski wird beim Prestigeduell gegen den FC Barcelona am morgigen Dienstag (21 Uhr) mit von der Partie sein. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz. Gegen RB Leipzig (4:1) wurde der 33-jährige Torjäger vorsichtshalber bereits nach einer Stunde ausgewechselt.

Neben Lewandowski werden auch die zuletzt angeschlagenen Serge Gnabry und Kingsley Coman mit nach Barcelona fliegen. Bei beiden soll am Dienstagmorgen festgestellt werden, ob es für den Kader reicht. Außer Corentin Tolisso reise der FCB „mit voller Kapelle“ an, so Nagelsmann.