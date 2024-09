Vereinssuche beendet: Corinthians verpflichten Depay

Memphis Depay wird ab sofort in Brasilien auf Torejagd gehen. Corinthians Sao Paolo gibt offiziell die Verpflichtung des 30-Jährigen bekannt, der beim brasilianischen Klub einen Vertrag bis Dezember 2026 unterschreibt. Der 98-fache niederländische Nationalspieler hat damit nach zähen Verhandlungen einen neuen Verein gefunden. Nach seinem Abgang von Atlético Madrid war Depay seit Ende Juni ohne Anstellung gewesen.

Die Corinthians zahlen dem ehemaligen Kapitän von Olympique Lyon dem Vernehmen nach über zweieinhalb Jahre umgerechnet 400.000 Euro pro Monat. Für den Offensivspieler ist der brasilianische Erstligist nach der PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon, dem FC Barcelona und Atlético die sechste Vereinsstation seiner Karriere. Mit dem Transfer hofft der siebenfache brasilianische Meister die Flaute im Sturm zu beenden und in Zukunft wieder um die Meisterschaft mitspielen zu können. Der letzte Titel des Traditionsklubs ist bereits sieben Jahre her.

Keine Konsequenzen für die Nationalelf

Im Gegensatz zu seinem ehemaligen Nationalelf-Kameraden Steven Bergwijn (26) hat Depay wegen seines Wechsels in eine international eher zweitklassige Liga von Nationaltrainer Ronald Koeman wohl keine Konsequenzen zu befürchten. Während der Bondscoach den Wechsel von Bergwijn zu Al Ittihad nach Saudi-Arabien verurteilte und den Flügelstürmer deshalb aus der Nationalelf warf, scheint die Lage für Depay entspannter zu sein.

„Ich habe Bergwijn in Saudi-Arabien abgelehnt, bei Memphis kann das anders sein. Das Niveau der Liga in Brasilien ist anders, also ja, er kann immer noch Teil der Nationalmannschaft sein, aber es hängt von seiner Fitness ab und ob er sein Niveau erreicht“, erklärte Koeman gegenüber Medienvertretern auf der gestrigen Pressekonferenz, als der Wechsel bereits als sicher galt.