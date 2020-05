Also doch: Jobgarantie für Wagner

Jochen Schneider hat deutlich gemacht, dass David Wagner trotz der anhaltenden Negativserie beim FC Schalke 04 nicht zur Debatte steht. „Wir werden gemeinsam mit David Wagner zur kommenden Saison den Faden wieder aufnehmen. Wir sind alle gefordert in der Situation“, erklärt der Sportchef der Königsblauen gegenüber ‚Sky‘.

Am gestrigen Mittwoch äußerte sich Schneider noch weniger eindeutig. Über die äußerst defensive und zuweilen destruktive Spielweise, die Wagner seinem Team für die Partie gegen Düsseldorf (1:2) auferlegte, sagt Schneider: „Der Ansatz war in der Situation okay. Wir sind in Führung gegangen. Die Jungs müssen mehr Willen an den Tag legen, um die Standardsituationen besser zu verteidigen.“