Leicester nimmt Vardy-Erbe ins Visier

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Sturmikone Jamie Vardy ist Leicester City in der zweiten englischen Liga fündig geworden. Laut einem Bericht des ‚Daily Mirror‘ besteht Interesse an dem 24-jährigen Ivan Toney vom FC Brentford.

Vardy, der vor rund einem Monat seinen 34. Geburtstag feierte, ist noch bis 2023 an Leicester gebunden. So langsam müssen sich die Foxes Gedanken darüber machen, wer den besten Torjäger des Klubs langfristig ersetzen könnte. Toney mit seinen 24 Treffern in 30 Ligapartien ist ein Kandidat.