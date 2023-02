„Übermotivierter“ Balanta möchte Schalke „stabilisieren“

„Der junge Mann war etwas übermotiviert in seinem ersten Bundesligaspiel“, befand Christoph Kramer mit Blick auf Éder Balanta (29). Der Gladbacher und der Neu-Schalker waren kurz nach Anpfiff aneinandergeraten. Wenig später (in der 6. Minute) foulte der Kolumbianer Jonas Hofmann und sah bereits frühzeitig die Gelbe Karte.

Der 29-Jährige selbst scherzt über sein intensives Debüt gegen die Fohlen: „Das war mein Willkommen an die Bundesliga“ und gelobt einen Atemzug später Besserung: „Ich habe es registriert und werde in den kommenden Wochen mehr aufpassen.“

Dabei ist es ebenjene aggressive Spielweise, die den Knappen in den kommenden Wochen und Monaten im Kampf gegen den Abstieg guttun wird. Neben Moritz Jenz (23/kam auch im Winter) und Alex Král (24/kam im Sommer) bringt der Kolumbianer wieder etwas mehr Körperlichkeit in das Spiel der Königsblauen.

Neuzugang möchte stabilisieren

Balanta selbst sieht sich ebenfalls als Stabilisator und führt gegenüber der ‚Recklinghäuser Zeitung‘ aus: „Ich kann die Position (die Sechs, Anm. d. Red.) auf mehrere Arten spielen. Wenn ich alleine spiele, dann versuche ich, mehr Stabilität und Ausgleich zu schaffen.“

Worauf sich der Linksfuß einlässt, wusste er bereits vor seinem Wechsel in das Ruhrgebiet: „Die Eindrücke waren genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kannte Schalke aber auch schon vorher, also bevor ich hierher gekommen bin. Schalke ist ein großer Klub und vor allem laut. Das kann man fühlen, alleine schon wenn man das Stadion, den Platz und die Spieler sieht. Da ist eine Menge Qualität“

Daran, dass er und seine Mitspieler trotz ungünstiger Ausgangslage weiterhin an den Klassenerhalt glauben, lässt Balanta jedenfalls keine Zweifel: „Jeder glaubt daran. Wir werden unser Bestes geben in den nächsten Monaten.“ Die Schalker dürfen sich im Abstiegskampf also auf einen echten Mentalitätsspieler freuen.