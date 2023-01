Schalke sichert sich Balanta

Lange hat der FC Schalke 04 nach einem Abräumer vor der Abwehr gesucht, nun haben sie ihn auch gefunden. Éder Balanta vom FC Brügge findet den Weg nach Gelsenkirchen. Bei dem Deal handelt es sich um eine Leihe bis zum Saisonende. Über eine etwaige Kaufoption schweigen sich beide Klubs aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chef-Trainer Thomas Reis freut sich: „Wir bekommen einen physisch robusten und zweikampfstarken defensiven Mittelfeldspieler, der sich durch seine körperbetonte Spielweise auszeichnet. Ich bin davon überzeugt, dass er durch seine Art und Weise, wie er spielt, den Druck auf unsere Abwehr reduzieren kann und wir davon profitieren werden.“

Lese-Tipp

Medien: Neuer Sechser im Anflug auf Schalke

Balanta selbst erklärt: „Ich bin sehr froh darüber, dass der Transfer zustande gekommen ist und kann es kaum erwarten, meine Team-Kollegen kennenzulernen. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, daher werde ich alles dafür tun, damit wir die Klasse halten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Balanta war bei Brügge in der aktuellen Saison nur noch zweite Wahl. Der 29-Jährige stand in 13 Pflichtspielen dreimal in der Startelf. Die Knappen können sich dennoch auf einen erfahrenen Sechser freuen, der sowohl mit den Belgiern als auch zuvor mit dem FC Basel schon Champions League-Luft schnuppern durfte. Für die kolumbianische Nationalmannschaft kommt der Linksfuß auf neun Einsätze. Sein Vertrag ist bis 2024 datiert.