Chelsea nimmt Waldtschmidt ins Visier

Der FC Chelsea hat Luca Waldschmidt ins Visier genommen. Laut der englischen ‚Sun‘ will Frank Lampard schon bald in Verhandlungen mit dem SC Freiburg bezüglich des 23-jährigen Angreifers treten. Dank einer Ausstiegsklausel kann Waldschmidt die Breisgauer ab diesem Jahr für festgeschriebene 23 Millionen Euro verlassen.

Im vergangenen Sommer spielte sich der Linksfuß bei der U21-EM europaweit ins Schaufenster, als er mit sieben Treffern Torschützenkönig wurde. Lampard soll seitdem sehr von Waldschmidt angetan sein und ihn unbedingt in die Premier League holen wollen. „Klar will ich irgendwann zu einem Top-Klub. Es gehört zu einem Prozess dazu, irgendwann den nächsten Schritt machen zu wollen“, erklärte der Freiburg-Stürmer noch am Jahresende.

Mit Tammy Abraham (22) hat Chelsea zwar seine designierte Nummer neun für die nächsten Jahre gefunden. Doch Waldschmidt könnte als dessen Backup an die Stamford Bridge wechseln. Olivier Girouds (33) Vertrag läuft aus, dazu hat Lampard für Michy Batshuayi (26) keine große Verwendung mehr. Für Waldschmidt wäre bei den Blues also genug Platz.