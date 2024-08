Bayern-Trainer? Das sagt Hasenhüttl heute

Für Ralph Hasenhüttl ist ein Engagement beim FC Bayern kein Thema mehr. Er glaube nicht, „dass es mal einen Punkt geben wird, an dem ich mich bereit fühle und die Bayern zur selben Zeit auch echtes Interesse hätten“, so der Trainer des VfL Wolfsburg im Gespräch mit ‚WAZ/AZ‘. 2018 war der Österreicher, zuvor Coach von RB Leipzig, als Nachfolger von Jupp Heynckes beim Rekordmeister im Gespräch. Damals fühlte er sich nach eigenen Angaben noch nicht bereit für die Aufgabe.

„Außerdem“, fügt Hasenhüttl an, „war es im Nachhinein total richtig, nach England zu gehen. Die vier Jahre dort waren meine längste Trainerstation, sie haben viel Energie gekostet, mich aber auch reifen lassen.“ Im Dezember 2018 unterschrieb der heute 57-Jährige beim FC Southampton, blieb bis November 2022 und nahm im März dieses Jahres nach eineinhalb Jahren Pause den Job in Wolfsburg an.