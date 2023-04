Das Preisschild für Leipzig-Flirt David

RB Leipzig müsste für die Verpflichtung von OSC Lilles Offensivstar Jonathan David tief in die Tasche greifen. Laut Fabrizio Romano hat Lille die Ablöse für den 23-Jährigen auf rund 65 Millionen Euro angesetzt. Leipzig müsste also die voraussichtlichen Einkünfte für Christopher Nkunku quasi eins zu eins in dessen Ersatz investieren, sollte die Wahl auf David fallen. Nach FT-Informationen werden 60 Millionen Euro plus erfolgsabhängiger Boni für Nkunkus Wechsel zum FC Chelsea fällig.

Mit David würden die Sachsen einen ähnlich offensivstarken Akteur wie den Franzosen an Bord holen. Seit Februar wird dem Bundesligisten starkes Interesse am Kanadier nachgesagt. Bei Lille befindet sich der Torjäger in Hochform: 22 Treffer und vier Assists stehen nach 33 Einsätzen auf dem Konto. David führt mit 20 Ligatoren gemeinsam mit PSG-Star Kylian Mbappé die Torjägerliste der Ligue 1 an. An Lille ist der Rechtsfuß noch bis 2025 gebunden.

